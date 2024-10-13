財政部介紹加大財政政策逆周期調節力度

新聞發布會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月13日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室10月12日舉行新聞發布會，介紹“加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展”有關情況。財政部部長藍佛安，財政部副部長廖岷、王東偉、郭婷婷共同出席發布會，就今年以來積極財政政策的實施情況及下一步加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展的總體考慮予以介紹。



藍佛安介紹，今年以來，財政部門認真貫徹落實中央經濟工作會議要求，堅持積極的財政政策適度加力、提質增效，組合使用赤字、專項債、超長期特別國債、稅費優惠、財政補助等多種政策工具，加大財政政策力度，加強重點領域保障，積極防範化解風險，促進經濟持續回升向好。主要包括以下6個方面：一是擴大財政支出規模；二是優化稅費優惠政策；三是積極擴大國內有效需求；四是加強基層“三保”和重點領域保障；五是更大力度支持基本民生保障；六是抓實化解地方政府債務風險。



藍佛安說，按照9月26日召開的中央政治局會議部署，財政部在加快落實已確定政策的基礎上，圍繞穩增長、擴內需、化風險，將在近期陸續推出一攬子有針對性增量政策舉措。主要包括以下幾個方面：一是加力支持地方化解政府債務風險，較大規模增加債務額度，支持地方化解隱性債務，地方可以騰出更多精力和財力空間來促發展、保民生。二是發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，提升這些銀行抵禦風險和信貸投放能力，更好地服務實體經濟發展。三是叠加運用地方政府專項債券、專項資金、稅收政策等工具，支持推動房地產市場止跌回穩。四是加大對重點群體的支持保障力度，國慶節前已向困難群眾發放一次性生活補助，下一步還將針對學生群體加大獎優助困力度，提升整體消費能力。



財政政策在支持房地產市場發展方面有何考慮？廖岷表示，財政部與相關部門同向發力，聚焦促進房地產市場供需平衡，不斷優化財稅政策，推動房地產行業回歸平穩健康發展軌道。在已出台的政策中，包括需求端、供給端和化解風險三個方面：在需求端，主要是支持滿足居民多樣化住房需求、降低購房成本；在供給端，我們主要是支持優化保障性住房供給、兜牢民生底線；在化解存量風險方面，財政部門配合出台了“保交樓”專項借款政策，對3500億元專項借款予以貼息，去年以來已預撥貼息資金62億元，支持保障購房人合法權益。