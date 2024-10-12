採用新科技　古洞站挖掘工程完成

左圖：港鐵表示，過去約半年的大型挖掘工程進行期間，東鐵線行車無受影響。右圖：港鐵公司北環線（隧道）項目經理羅廸高表示，古洞站是港鐵首個全面應用雲端綜合數碼共用平台的新鐵路項目。（圖源：大公報） 中評社北京10月12日電／據大公報報導，東鐵線古洞站的大型挖掘工程已順利完成，作為全港首個在運營中的鐵路隧道正上方興建的車站，古洞站在挖掘工程期間，最大挑戰是維持東鐵線隧道的穩定性及鐵路行車安全。港鐵表示，建造工程採用了多項新科技，包括率先全面應用雲端綜合數碼共用平台，提升效率，以及應用自動地下水壓調節系統，精準控制地下水壓。



港鐵表示，過去約半年的大型挖掘工程進行期間，東鐵線行車無受影響，形容是“乘客搭東鐵線經過該段隧道時，完全感受不到上方正進行工程。”車站土木建造工程將日以繼夜進行，預計2027年第四季開通。＼大公報記者 易曉彤（文） 何嘉駿（視頻）



古洞站設於東鐵線上水及落馬洲站之間，位處未來古洞北新發展區的市中心，去年9月正式動工，落成後將是港鐵第100個重鐵車站。港鐵公司北環線（隧道）項目經理羅廸高表示，要於現有營運中的鐵路隧道上興建新車站，極具挑戰性，古洞站隧道是一個深入地底約20米、約6層樓高的箱形結構，上方須靠泥土覆蓋，抵銷地下水的浮力，以保持隧道結構穩定。



要建造車站，需先在隧道結構上方挖掘及移除覆蓋的泥土，令在興建落馬洲支線時已同步建造的古洞站框架結構重新展露。羅廸高稱，為確保施工時維持隧道結構的穩定性，工程分三階段進行挖掘及移除深約三層半樓高、大約可填滿40個標準泳池的泥土，包括需先架設28個金屬支架，支撐兩側泥土的重量以固定地面。



率先用雲端綜合數碼共用平台



古洞站項目工程複雜，羅廸高表示，古洞站是港鐵首個全面應用雲端綜合數碼共用平台的新鐵路項目，此平台結合了數碼化工程資訊、建築資訊模型及聊天室功能。建築資訊模型技術可幫助團隊預先計劃金屬支架的擺放位置、支架所採用的物料及重量等，確保有足夠支撐穩固地面，有效減少施工時的不確定性。車站土木建造工程需協調處理的項目更繁多複雜，實時聊天室功能方便團隊共享施工圖則，提升效率，減少出問題的機會。港鐵將來的所有大型工程都會採用雲端綜合數碼共用平台。

