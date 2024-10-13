財政部：確保重點支出應支盡支

財政部部長藍佛安（中評社 海涵攝） 中評社北京10月13日電（記者 海涵）財政部部長藍佛安10月12日在國新辦新聞發布會上表示，今年以來，財政部認真落實積極的財政政策，堅持適度加力、提質增效，加大對基本民生和重點領域的經費保障，保持財政支出強度，財政運行總體平穩有序，重點支出得到了比較好的保障。



藍佛安介紹了幾組數字：1－9月份，全國一般公共預算支出20.18萬億元，增長2%。其中，社會保障和就業支出增長4.3%，教育支出增長1.1%，農林水支出增長6.4%，城鄉社區支出增長6.1%，住房保障支出增長2.5%。全國一般公共預算收入執行情況低於年初預算設定的目標。



藍佛安表示，我們將多措並舉、綜合施策，確保全年實現收支平衡。在工作中，既要依法依規籌集財政收入，也要避免收過頭稅，切實維護經營主體權益。同時，保持必要的財政支出強度，確保重點支出應支盡支，發揮好財政逆周期調節作用，推動完成全年經濟社會發展目標任務。具體有以下三個措施：



一是有效補充財力。中央財政從地方政府債務結存限額中安排了4000億元，補充地方政府綜合財力，支持地方化解存量政府投資項目債務和消化政府拖欠企業賬款。鼓勵有條件的地方盤活閑置資產，加強國有資本收益管理，努力增加財政收入。指導地方依法依規使用預算穩定調節基金等存量資金，保障財政支出需要。



二是切實保障各項重點支出。堅持黨政機關習慣過緊日子的要求，嚴格控制一般性支出，將更多資金用於補短板、強弱項、惠民生，確保重點支出力度不減。從剛才羅列的幾個數字就可以看到，重點支出都保持較高幅度增長。強化科技、教育等重點支出保障，落實好城鄉居民基礎養老金提標、基本公共衛生服務經費財政補助提標等民生政策，有力支持鄉村全面振興、綠色發展、區域協調發展等重大戰略，保障黨中央確定的各項政策落實到位。



三是用足用好各類債務資金。目前，增發國債正在加快使用，超長期特別國債也在陸續下達使用。專項債券方面，待發額度加上已發未用的資金，後三個月各地共有2.3萬億元專項債券資金可安排使用。我們將督促地方切實用好各類債券資金，加快項目實施進度，根據實際需要及時撥付資金，盡快形成實物工作量，發揮對投資的拉動作用。



