財政部：今年國家獎學金獎勵名額翻倍標準提高

財政部副部長郭婷婷（中評社 海涵攝） 中評社北京10月13日電（記者 海涵）財政部副部長郭婷婷10月12日在國新辦新聞發布會上表示，財政部將會同相關部門從獎優和助困兩方面，分兩步調整完善高校學生資助政策。



郭婷婷表示，近年來，財政部會同教育部等有關部門，不斷完善覆蓋全學段學生資助體系，持續加大投入力度，逐步提高資助標準，支持學生安心求學、成長成才。目前，我國已建立政府主導、學校和社會積極參與的全方位資助體系，主要包括國家獎學金和助學金、國家助學貸款、學費減免、生活補助、勤工助學等政策。2023年，全國財政投入932億元，資助高校學生超過3100萬人次；通過財政貼息等政策，支持銀行發放國家助學貸款700億元。



郭婷婷說，下一步，我們將會同相關部門從獎優和助困兩方面，分兩步調整完善高校學生資助政策。第一步，在2024年推出以下政策措施：



一是國家獎學金獎勵名額翻倍。本專科生國家獎學金名額，從每年6萬名增加到12萬名；碩士生國家獎學金名額，從每年3.5萬名增加到7萬名；博士生國家獎學金名額，從每年1萬名增加到2萬名。



二是提高本專科生獎學金獎勵標準。本專科生國家獎學金獎勵標準，從每生每年8000元提高到10000元；本專科生國家勵志獎學金獎勵標準，從每生每年5000元提高到6000元。



三是提高本專科生國家助學金資助標準。從2024年秋季學期開始，平均資助標準從每生每年3300元提高到3700元。



四是加大國家助學貸款支持力度。額度提高，將本專科生最高貸款額度從每生每年1.6萬元提高到2萬元，研究生從2萬元提高到2.5萬元；利率降低，按照同期同檔次貸款市場報價利率減70個基點執行。



第二步，2025年提高研究生學業獎學金獎勵標準。同時，還將提高普通高中國家助學金資助標準，提高中等職業學校國家助學金資助標準並擴大資助範圍。



郭婷婷說，接下來，我們將會同相關部門，盡快出台有關政策並抓好落實，確保資金及時發放到學生手中，讓政策早落地、學生早受益。





