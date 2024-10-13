財政部：今年安排新增專項債券3.9萬億元

財政部副部長王東偉（中評社 海涵攝） 中評社北京10月13日電（記者 海涵）財政部副部長王東偉10月12日在國新辦新聞發布會上表示，近年來，財政部會同有關部門建立健全專項債管理政策制度，指導地方提升專項債項目質量，持續發揮專項債在帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟大盤等方面的重要作用。2020年以來累計安排新增專項債券18.7萬億元，支持了約13萬個政府投資項目，2024年安排新增專項債券3.9萬億元，這是歷年來規模最大的一年。



王東偉表示，我們聚焦更好地發揮政府投資帶動作用，認真組織做好專項債券分配和發行使用工作，一方面，加大對經濟大省專項債券支持力度，額度分配向項目準備充分、投資效率較高的地區傾斜，支持經濟大省重大項目建設。另一方面，合理安排其他地區專項債券額度，推動在建項目續建完工和國家重大戰略項目落地實施。再就是，指導地方加快專項債券發行使用，加強調度，按旬通報專項債券發行使用進度。截至9月底，各地發行新增專項債券3.6萬億元，占全年額度的92.5%。



王東偉說，在做好上述工作的基礎上，下一步，要研究擴大專項債券使用範圍，健全管理機制，保持政府投資力度和節奏，合理降低融資成本，切實推動高質量發展。具體而言有三點：



第一，擴範圍。主要有三點：一是研究完善專項債券投向清單管理，增加用作項目資本金的領域，最大限度擴大使用範圍。二是用好專項債券支持收購存量商品房用作保障性住房，剛才藍部長、廖岷副部長都講到了這一點，支持房地產市場健康發展。三是合理支持前瞻性、戰略性新興產業基礎設施，推動新質生產力加快發展。



第二，強機制。研究完善項目管理機制，打通在建項目“綠色通道”，推動項目謀劃儲備和建設實施的有效銜接，加快專項債券發行使用和項目建設進度，加快形成實物工作量，切實發揮政府投資引導帶動作用。



第三，嚴管理。主要有三點：一是完善專項債券“借用管還”全生命周期管理，加強債券資金支出監管，落實項目主管部門和項目單位責任。二是健全完善專項債券項目資產台賬，分類管理項目資產，確保政府負債和項目資產平衡。三是探索專項債券提前償還，研究建立健全償債備付金制度，保障專項債券償還來源。



