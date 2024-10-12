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國慶75周年巡回展今明舉行
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2024-10-12 15:27:13
“祖國昌盛 歡慶滿城”國慶75周年巡回展覽第一場早前在中環街市舉行。（圖源：大公報）
中評社北京10月12日電／據大公報報道，民政及青年事務局聯同公民教育委員會今明兩日上午十一時至下午七時在觀塘YM裕民坊UG大堂舉辦“祖國昌盛 歡慶滿城”中華人民共和國成立七十五周年巡回展覽，歡迎市民蒞臨參觀。
巡回展覽旨在推廣愛國主義教育，向市民介紹國家的誕生、國旗、國徽和國歌、過往75年的國家大事回顧，以及國家的最新發展和輝煌成就。展覽亦設有有獎游戲和紀念品。
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