財政部：推動房地產行業回歸平穩健康軌道

財政部副部長廖岷（中評社 海涵攝） 中評社北京10月13日電（記者 海涵）財政部副部長廖岷10月12日在國新辦新聞發布會上表示，財政部與相關部門同向發力，聚焦促進房地產市場供需平衡，不斷優化財稅政策，推動房地產行業回歸平穩健康發展軌道。



廖岷表示，在已出台的政策中，包括需求端、供給端和化解風險三個方面：



在需求端，主要是支持滿足居民多樣化住房需求、降低購房成本。包括出台的“賣舊買新”換購住房階段性個人所得稅退稅政策，例如，現有住房賣了200萬元，原值100萬元，應交個稅約20萬元，但是您如果在一年內再購買一套200萬元以上的住房，已交納的20萬元個稅可全額退還。再比如，我們配合相關部門，降低住房公積金貸款利率0.25個百分點，據測算，全國每年可節省的公積金個人貸款利息支出約200億元。這兩項政策，對於降低居民的購房負擔、增加住房需求發揮了重要作用。



在供給端，主要是支持優化保障性住房供給、兜牢民生底線。近三年，中央財政安排了保障性安居工程補助資金2124億元、中央預算內投資2800億元，並統籌地方政府專項債券等，支持籌集各類保障性住房666萬套，用於滿足城市中低收入群體、新市民還有青年人的基本住房需求。同時，也支持各地積極穩妥推進老舊小區改造16萬個、惠及居民2725萬戶，支持棚戶區、城中村、城市危舊房改造420萬戶，發揮了穩投資、促消費和惠民生的重要作用。



在化解存量風險方面，財政部門配合出台了“保交樓”專項借款政策，對3500億元專項借款予以貼息，去年以來已預撥貼息資金62億元，支持保障購房人合法權益。我們還配合推動保交房攻堅戰、消化存量商品房和閑置土地等，防範和化解房地產風險，穩定社會預期。



關於下一步的考慮，剛才藍部長介紹的舉措中第三條，講的就是房地產政策。下一步，我們將堅持嚴控增量、優化存量、提高質量，積極研究出台有利於房地產平穩發展的政策措施。