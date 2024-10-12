議員倡十八區設照顧者支援中心

中評社北京10月12日電／據大公報報導，一直關注照顧者權益的立法會議員李世榮接受《大公報》訪問時表示，居家安老是社會的共同目標，要達成目標便需要發展照顧者支援、樂齡科技和服務機構，“多條腿一齊走”，才可以應付未來人口老齡化的挑戰。



《大公報》就照顧者課題向社會福利署查詢，該署表示現時社會上對於需要被照顧的人士沒有統一定義，亦沒有照顧者人數資料。然而，按政府統計處資料，本港約有45萬名殘疾人士及長期病患者需依靠別人協助其日常起居生活，若按一對一的照顧來估算，照顧者數目應該接近五十萬甚至更多。



李世榮：服務零散 深度也不理想



“這麼大的族群可能需要專責中心支援。現時社福機構各自各提供服務協助照顧者，沒有統籌，服務十分零散，有些地區有，卻非專門支援，深度也並不理想。”李世榮倡議政府在全港十八區均設立一站式照顧者支援中心，中心同時設有暫讬服務，讓照顧者可在有需要時到支援中心“喘息”，也可暫讬被照顧者，“（中心）有照顧的技巧，有家居的場景，又可培訓照顧技巧；還可與同路人分享有關經驗，交流實際的經驗。”



李世榮亦提議設立照顧者通行證，可經社福機構去評核照顧者的身份，目的主要是作為身份識別，持有人可獲得政府提供限額津貼，包括交通優惠、醫療優惠，以及類似長者卡優惠等。他同時亦希望當局考慮設立專門訓練護理員的培訓學校，協助居家照顧者應對日常生活；推動照顧者將日常的護理技巧經專業培訓後達至專業水平，不但提升照顧者服務質素，並且日後可發展成為事業，“他作為照顧者照顧長者，長者總有走的一天，走了之後可否繼續做照顧者，照顧其他人？把實戰經驗繼續服務社群。”老吾老，以及人之老，讓香港照顧者及病者有更多的同路人，一路上走過來絕不會孤單。