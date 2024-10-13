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中評現場：第五屆陝台會在西安開幕 促融合
http://www.CRNTT.com   2024-10-13 00:13:01


開幕式現場（中評社　盧哲攝）
　　中評社西安10月13日電（記者 盧哲）由國務院台辦、陝西省政府主辦的第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會（以下簡稱陝台會）12日在西安舉行開幕式。本屆陝台會以“構建開放新格局、發展新質生產力”為主題，聚焦陝西重點產業鏈，圍繞發展縣域經濟、民營經濟、開放型經濟、數字經濟，將舉辦投資考察、交流座談、文化參訪、項目簽約等一列活動，旨在為兩岸產業、企業合作發展搭建更有效發展平台，共譜合作發展新篇章。 


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