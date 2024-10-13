洪秀柱答中評：尋根交流互相了解促兩岸融合

中國國民黨前主席洪秀柱（中評社 盧哲攝） 中評社西安10月13日電（記者 盧哲）中國國民黨前主席洪秀柱12日在西安出席第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會（以下簡稱陝台會）開幕式期間接受中評社記者採訪時表示，兩岸人文交流、尋根交流是嚴肅而重要的問題，因為教改讓很多台灣年輕人像失根的蘭花不知自己從何而來。洪秀柱強調，多交往多來往，才會有促進心靈的契合；同時，大陸的年輕朋友也要多了解台灣，兩岸互相了解才更能夠融合。



由國務院台辦、陝西省政府主辦的第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會12日在西安舉行開幕式。本屆陝台會以“構建開放新格局、發展新質生產力”為主題，聚焦陝西重點產業鏈，旨在為兩岸產業、企業合作發展搭建更有效發展平台，共譜合作發展新篇章。本次陝台會主要內容包括盛禮迎賓、黃帝陵祭祖、開幕式暨陝台經貿合作推介會、產業考察對接等，是今年陝西省規模最大、層次最高的涉台經貿活動。



洪秀柱在出席開幕式後接受記者採訪。在回答中評社記者關於如何理解兩岸同胞，尤其是青少年參加例如黃帝陵祭祖活動等尋根交流的意義和重要性、如何加強兩岸人文交流的提問時，洪秀柱表示：“這個問題其實是非常嚴肅，而且非常重要的。”



洪秀柱說，台灣經過這些年來教科書的改變，教改讓台灣的年輕人不知道自己是哪裡人，“人像一個失根的蘭花，不知自己從何而來”。“因此在這方面，怎麼樣讓台灣的年輕人能夠到大陸來——尤其今天我們都在陝西，我特別強調，你要了解中華文化的博大精深，源遠流長，其實陝西就代表了很深遠的中華文化，就來到這邊，年輕人可以知道自己的根。我們說‘溯源地’、‘根’在哪裡，我必須了解我自己的一個認同，是身份的認同。”洪秀柱強調，多交往多來往，才會有促進心靈的契合。