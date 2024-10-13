李政宏：台商憂心忡忡 籲民進黨不要數典忘祖

全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏（中評社 盧哲攝） 中評社西安10月13日電（記者 盧哲）全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏12日在陝西西安接受媒體採訪談到現時兩岸經貿交流時表示，民進黨當局雙十談話讓台商憂心忡忡，“我們都認為非常不妥”。他強調，無論怎麼偷換概念、斷章取義或轉換包裝，都掩蓋不了兩岸同屬一個中國、兩岸血脈相連的手足兄弟之情。他呼籲民進黨當局千萬不要數典忘祖，把兩岸推向兵兇戰危絕對不是兩岸同胞之福。



李政宏當日在陝西西安出席第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會開幕式。在接受記者採訪時，李政宏談到現時兩岸經貿交流的情況。李政宏說，民進黨當局在雙十所發表的言論“讓我們非常憂心忡忡”，他強調，不管怎麼樣的偷換概念、斷章取義或者轉換一種包裝跟說法，都掩蓋不了兩岸同屬於一個中國，兩岸血脈相連的手足兄弟之情。



李政宏表示，中華民族有五千年悠久歷史傳統，我們不應該拋棄，而是應該要傳承、發揚光大，所以兩岸在各領域如何密切地合作，才是下一步我們要去探索、要積極開拓的。“我們也再次呼籲民進黨當局千萬不要數典忘祖。我們有光榮的民族的傳承，有悠久的歷史文化，唯有兩岸和平兩岸同胞的福祉才能夠增加。也衹有現在是中華民族最接近偉大復興的光榮時刻，兩岸同胞更應該攜手起來共同奮進。”



李政宏說，對於台商來說，不存在什麼選邊站的問題。“兩岸同屬一個中國，這是在憲法里明文規定的。所以不管他如何切割，如何轉換說法，甚至拋出可笑的‘祖國論’，他是一種斷章取義不合邏輯的說法，硬要進行切割，我們都認為非常不妥，而且把兩岸推向緊張的兵兇戰危絕對不是兩岸同胞之福。”