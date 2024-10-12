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2024天府書展在成都開幕
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2024-10-12 15:15:25
10月11日，讀者在2024天府書展現場選購圖書。（圖源：新華社）
中評社北京10月12日電／據新華社報導，當日，2024天府書展在成都世紀城新國際會展中心開幕，將持續至14日。本屆書展匯集6萬餘種圖書，並設置遊戲動漫展區、文創展銷區等特色展區，吸引眾多年輕讀者打卡、購物。同期舉辦的全國出版物館配館建交易會吸引500家全國各地出版單位、600家全國館配商及圖書館參展，參展品種10萬種以上。
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