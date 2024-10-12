專家：我國石窟保護科技水平全面提升

中評社北京10月12日電／據新華社報導，“許多人都以為敦煌莫高窟地處乾旱地帶，不會有微生物生長，但是我們在研究中發現，在歷史上，強降水事件會導致薄頂洞窟滲水、微生物爆發。”



2024中國古跡遺址保護協會石窟專業委員會年會10月9日至12日在杭州舉行，敦煌研究院保護研究所副所長、研究館員武發思向與會專家介紹了石窟寺生物病害及其防治研究的最新成果。上述發現，就是他們運用碳14測年法發現的。



“它們最喜歡碳水，然後還需要營養元素氮，好比我們點了一碗牛肉面，還要加個蛋。”對於微生物的習性，武發思打了個生動的比方。他和同事們還發現，微生物為了避光會“躲”到砂岩裡。而文保工作者有針對性地研發出一系列有效的防控技術。



本屆年會同時也是“新形勢下石窟寺保護管理利用研討會”。來自全國各大石窟管理機構和科研院所的上百位專家學者聚會杭州，共同商討新形勢下石窟寺的保護與研究、管理與利用。在年會上，石窟專業委員會也正式更名為“石窟石刻專業委員會”。



雲岡石窟開展預防性保養，其保護範圍從地上延伸到地下；“數字龍門”再現龍門石窟中的殘損造像，將歷史遺存、考古研究與現代科技有機融合；麥積山石窟為壁畫地仗脫落“號脈開方”……記者在會上獲悉，新世紀以來，依托理論沉澱和技術積累，我國石窟保護的科學技術水平全面提升。