大學生AI藝術季：技術創新引領藝術創新

中評社北京10月12日電／據新華社報導，10月11日，首屆“藝智同構，共創美學——2024大學生AI藝術季”在京開幕，來自藝術、科技、媒介、哲學、文學等領域的300餘位嘉賓、大學師生代表等受邀參會，共同探索人工智能與文化藝術融合共創的美學形式與未來圖景。



開幕會上，包括AI影像創作、AI視覺設計、AI時尚設計、AI音樂創作、AI交互藝術等優秀作品逐一亮相。據悉，本屆藝術季共征集1200餘件由大學生創作的AI藝術作品，覆蓋全國70多個城市的170餘所高校。優秀作品在11日開幕會上逐一亮相。



“舉辦‘大學生AI藝術季’既是對全球AI大潮的響亮回聲，也是對中國人工智能發展的積極響應。”大學生AI藝術季項目發起人、北京師範大學藝術與傳媒學院院長肖向榮表示，希望通過‘大學生AI藝術季’，號召帶動更多青年藝術家、青年學者向AI藝術研究領域前沿邁進，激發科學創新和藝術創新合力。



“2024大學生AI藝術季”由中共北京市海淀區委、北京市海淀區人民政府聯合北京師範大學共同主辦，自10月11日至11月10日，為期一個月。其間，將舉辦青年藝術家線下推廣、AI藝術學術系列論壇、大學生AI藝術展、AI藝術嘉年華等活動。