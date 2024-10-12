﻿SpaceX被指強迫星鏈對手分享衛星頻譜

中評社北京10月12日電／據大公報報導，據《華爾街日報》報導：美國太空探索技術公司（SpaceX）被指利用其作為世界主要火箭發射公司的地位，強迫與其他衛星運營商，要與SpaceX旗下的“星鏈”共享無線頻譜。



SpaceX旗下低軌衛星網絡服務“星鏈”近期用戶激增，已經突破400萬戶。頻譜對於衛星通訊公司來說是寶貴的資源。據報導，SpaceX要求加拿大的開普勒通信、歐洲OneWeb等衛星運營商，與“星鏈”共享頻譜權，這樣才同意將這些公司的設備送入軌道。《華爾街日報》指，達成頻譜共享協議對於“星鏈”至關重要，能夠幫助其拓展全球市場。美國威爾遜律師事務所近幾個月已經代表一些衛星和火箭公司，與美國司法部反壟斷部門會面，要求司法部關注SpaceX是否濫用其市場力量。



早在2022年，SpaceX就與OneWeb已就頻譜問題發生爭執。但俄烏衝突導致俄羅斯被西方制裁的情況下，情況發生了轉變。OneWeb無法使用俄羅斯火箭進行發射，最終只能與SpaceX達成相關協議，雙方冰釋前嫌。OneWeb的一名前員工表示，該公司做出了頻譜讓步，以確保發射順利進行。



加拿大的開普勒通信十分依賴SpaceX提供的衛星發射服務，美加兩國監管機構已就開普勒和SpaceX頻譜共享爭議進行調解，讓“星鏈”進入加拿大市場。加拿大政府紀錄顯示，加拿大本月將“星鏈”的第二代衛星，列入了獲准在該國運營的外國衛星名單。