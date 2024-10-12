特朗普對自動駕駛技術潑冷水

中評社北京10月12日電／據大公報報導，綜合報導：在特斯拉舉行無人駕駛新車發布會前，美國共和黨總統候選人特朗普10日表示，他對無人駕駛汽車技術表示“擔憂”。有分析認為，顯示特斯拉的無人駕駛車技術，可能會遇到監管上的阻礙。



彭博社報導，特朗普10日在密歇根州底特律經濟俱樂部的活動上發言時，說：“你們喜歡自動駕駛嗎？有人喜歡自動駕駛汽車嗎？可能有人喜歡吧，我不知道，但對我來說有點擔憂。”特朗普還說，“我們要阻止自動駕駛汽車在美國道路上行駛，請記住這一點。”特朗普很少對這項技術發表評論。2019年，美媒Axios報導，特朗普曾表示，無人駕駛“永遠行不通”。馬斯克近期大力支持特朗普，花費數千萬美元支持其競選活動。



目前尚不清楚特朗普如果再次入主白宮，政府會對這項技術採取什麼立場。就監管而言，美國聯邦和各州對於自動駕駛的監管不同。以矽穀所在的加州為例，該州對無人駕駛汽車監管嚴格。加州今年8月發布無人駕駛汽車法規草案，要求在未來5年內在州高速公路上測試大型無人駕駛汽車時，司機必須坐在車內。



另外，特斯拉的自動駕駛技術（autopilot）安全也頻受質疑。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）今年4月公布調查結果，在2018年至2023年間，共有956起發生車禍的特斯拉車輛，使用了自動駕駛技術，其“嚴重安全漏洞”導致了至少467宗車禍，其中13宗致命車禍導致14人死亡。今年4月，在華盛頓州西雅圖市，一輛特斯拉Model S撞死了一名電單車手，涉事司機向警方表示，車禍發生時，他正在使用自動駕駛功能。