盧秀燕北上反罷免　擁抱謝國樑：辛苦了！

中評社台北10月12日電／基隆市長謝國樑罷免投票將於13日舉行，謝國樑利用最後一天進行馬拉松式的掃街拜票。台中市長盧秀燕12日中午回到出生地基隆市，陪同謝國樑在廟口奠濟宮參拜，並在夜市商圈掃街。盧秀燕說，她除了向開漳聖王祈求謝國樑順利通過考驗外，也給了謝一個大擁抱，慰問他這段時間以來的辛苦。



中時新聞網報導，盧秀燕說，她今天是特意從台中北上力挺謝國樑，只不過台中晚間有個重要的行程，她不克出席造勢晚會。但秃子、燕子、漢子12日都齊聚基隆，只是出席的時間不太一樣而已。



盧秀燕指出，近日謝國樑除面對罷免案的衝擊外，他還要顧到基隆的市政，日前的山陀兒颱風，謝國樑也積極搶災、救災，還打電話給她，請求台中市支援。因此，她要給謝國樑一個溫暖的擁抱，跟他說聲辛苦了。



謝國樑說，罷免案選情太緊張都忘了，他強調，在山陀兒颱風災害最嚴重的時刻，盧秀燕二話不說，就派出了台中市建設局及環保局專業的器械及團隊，趕赴基隆協助基隆救災及搶修，非常感謝盧秀燕的大力協助。



至於是否擔心基隆的罷免案延燒到台中，盧秀燕表示，這正是基隆罷免案很重要的原因。她認為，若繼續這樣吵吵鬧鬧下去，對“國家”的發展、對每個縣市的發展都不好，因此，基隆是第一站，非常重要，如果社會、“國家”遭擾亂有效，那麼局勢就會繼續亂下去。



盧秀燕說，為此，基隆人還有另一個重要的任務：“讓‘國家′安定”。她認為，基隆市13日的罷免投票非常重要，基隆人挺身而出，讓台灣的政治安定從基隆做起。