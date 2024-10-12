韓國瑜基隆固樑爆金句　全場笑翻

中評社台北10月12日電／基隆市長謝國樑罷免投票將於13日舉行，謝國樑利用最後一天進行馬拉松式的掃街拜票，藍營大咖盧秀燕、韓國瑜及侯友宜都接力現身相挺。韓國瑜下午到基隆城隍廟參拜，致詞時問說“謝國樑是清廉優秀的市長，為什麼要罷免他？他貪污了嗎？他腐敗了嗎？他懶惰了嗎？”還調侃自己說“他去選‘總統′了嗎？如果他去選‘總統′你才可以罷免他，他也沒選‘總統′啊！”逗笑全場。



中時新聞網報導，基隆市長罷免投票最後一天，國民黨全黨力挺謝國樑，一早台北市副市長李四川就現身基隆車掃，台中市長盧秀燕中午則到奠濟宮參拜、短講並掃街，下午則是“立法院長”韓國瑜、國民黨副主席連勝文現身助陣，晚上的選前之夜造勢有新北市長侯友宜到場。



韓國瑜下午到城隍廟參拜後致詞，他說自己今天來到基隆，為謝國樑發出正義之聲，他感到非常光榮，到基隆護國城隍廟，“護國護國，就是保護謝國樑的護國”，人間有包青天，陰間有城隍廟，以前都傳說城隍廟就是要考核地方父母官有沒有認真為市民努力。



韓國瑜說，謝國樑上任1年10個月以來，他的表現認真付出，大家對他都有信心，他是最棒的基隆市長。現在的民主社會由議會監督市長，但是古代到現在，監督市長的是城隍爺，今天大家站在這裡，心裡面光明磊落，因為大家就是站在一個優秀、清廉的市長旁邊。



韓國瑜也反問說，回歸到最原始的問題，為什麼要罷免謝國樑？這是最核心的問題，“他貪污了嗎？他腐敗了嗎？他懶惰了嗎？他去選‘總統′了嗎？”此話一出就引發全場大笑，連一旁的謝國樑都笑到彎腰。韓國瑜自嘲說，“如果他去選‘總統′你才可以罷免他，他也沒選‘總統′啊！”



韓國瑜強調，大家要仔細思考，台灣民主政治到底要追求什麼，優秀的市民會選出優秀的議員、優秀的議員能夠監督優秀的市長，優秀的市長能夠帶動這個市未來的發展。有幾流的人民，就會選出幾流的民意代表；有幾流的民意代表，就會監督幾流的政府；有幾流的政府就會有幾流的國家。