和解飯破局　白委火大批花時間聽綠營嘻嘻哈哈

中評社台北10月12日電／“中央政府”總預算案被藍白退回至程序委員會，“立法院長”韓國瑜邀“行政院長”卓榮泰與朝野黨團三長11日吃“和解飯”，最後破局收場。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌12日受訪時怒批，“行政院”未提出任何解決方案，“花了1個多小時，聽民進黨的人在嘻嘻哈哈，不知道有什麼意義。”



中時新聞網報導，民眾黨社會發展部12日於新北市樹林區舉行捐血活動，黃國昌指出，全民期待執政黨拿出具體的解決方案，不是衹有口中善意，重點是民進黨認為台灣是否還是“法治國家”？是否應該依法行政？所以無法理解“行政院”不依法編列預算。讓人非常遺憾的是，民進黨未拿出任何解決問題的方案，行政團隊是否與賴清德的雙十文告一樣“說一套做一套”。



針對外傳“行政院”態度寸步不讓，黃國昌還原，昨天大家都在等卓榮泰開尊口，並提出解決方案，從頭到尾卻未提出，民進黨團代表化身“行政院”代表，一再述7月16日前提出的理由，讓人感到非常困惑，“是想要大家坐時光機回去7月16日嗎？把過去講過話再講一次。”



對於朝野是否達成共識，黃國昌批評，“行政院”根本沒有提出任何解決方案，“花了1個多小時，聽民進黨的人嘻嘻哈哈，不知道有什麼意義”，全民期待的不是看一群人吃飯，期待的是執政黨拿出具體解決方案，10月10日賴清德不是透過媒體才說執政黨有善意，但“行政院長”沒有任何解決方案，這是什麼善意？



黃國昌說，如果可以容忍政府不依法行政嗎？可以容忍行政部門對“國會”三讀通過的法律完全無視、踐踏人民受到法律保障的權利，“那下一次呢？”至於聚會的目的若只是單純吃飯，應不是全民所樂見。