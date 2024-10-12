馬英九喊話賴清德支持“中華民國”的兩岸立場

中評社台北10月12日電／賴清德在雙十致詞時大談“中華民國”，被外界認為是往“中華民國”靠攏，國民黨的立場也因此備受關注。對此，國民黨主席朱立倫表示，大家是炎黃子孫，我們是中華民族，今天如果連祖先都不認了，已經忘本了，甚至自己主張“台灣民族論”，這些都這是傷害根本的事，這樣就不是讓大家認同的“中華民國”。馬英九也說，民進黨對“中華民國”的態度，讓人感覺到有一點憂心，“擔心他們借殼上市，支持‘中華民國′的話，就要支持‘中華民國′的兩岸立場。”



中時新聞網報導，馬英九、朱立倫今日皆出席華僑救國聯合總會第72屆華僑節大會，馬英九致詞時先感謝僑胞，隨後表示，如今全球的精神層面有一點混亂，但是大家都發現“中華民國”代表的是一股清流，對於“中華民國”、中華文化也更為重視。



話鋒一轉，馬英九坦言，最近台灣發展有一些值得憂心的現象，民進黨對“中華民國”的態度，讓人感覺到有一點憂心，希望僑胞還是支持“中華民國”這個傳統立場，在各地跟僑胞合作，繼續為海外的僑胞謀福利，很多官方不便發展的地方，由僑胞來幫忙做。



馬英九離開會場時被問及擔心什麼？馬英九說，“擔心他們（民進黨）借殼上市，他們支持‘中華民國′的話，就要支持‘中華民國′的兩岸立場。”



朱立倫被媒體問及，賴清德提出的“中華民國”跟國民黨的“中華民國”論述有那些不一樣的地方？朱立倫則指出，“中華民國”不是一個名稱，“中華民國”是一個整體的，包含“中華民國憲法”最重要的基楚，如果每天在“違憲”，那就不是“中華民國”。



朱立倫提到，同樣不要忘了，“中華民國”所有國民都要有重要的根本，我們的根是中華文化，如果今天“去中”、“反中”，那就是把中華文化否定掉了；我們本是炎黃子孫，我們是中華民族，今天如果連祖先都不認了，已經忘本了，甚至自己主張“台灣民族論”，這些都這是傷害根本的事，這樣就不是讓大家認同的“中華民國”。



朱立倫也說，他相信“中華民國”的完整論述是根據“中華民國憲法”，大家也認為中華文化是大家共同的根，炎黃子孫是大家的本，大家如果有這樣共同認識，才是回歸原來“中華民國”論述，也是國民黨最堅定的立場。