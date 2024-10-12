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俄羅斯抗議日本與美國舉行聯合軍演的計劃
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2024-10-12 16:10:41
中評社北京10月12日電／據新華社報導，俄羅斯外交部11日發表聲明，就日方計劃今年秋季在俄羅斯邊境附近與美國舉行聯合軍事演習一事向日本駐俄大使館提出強烈抗議。
聲明說，日本宣布計劃於10月底至11月初在日本與美國舉行聯合軍事演習，演習地點包括靠近俄羅斯邊界的北海道地區。
聲明說，這種做法是絕對不可接受的。俄方已向日本駐俄大使館發出警告，將採取必要的反制措施，以加強防禦能力和保護俄羅斯主權。
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