法意西三國領導人譴責以色列襲擊聯黎部隊

中評社北京10月12日電／據新華社報導，法國總統馬克龍、意大利總理梅洛尼和西班牙首相桑切斯11日發表聯合聲明，譴責以色列最近針對聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）的襲擊。



法國總統府當天公布的這份聯合聲明說，作為聯黎部隊的長期派遣國以及黎巴嫩和以色列的合作夥伴，法國、意大利和西班牙三國對數名維和人員在黎巴嫩納古拉遇襲受傷表示憤慨。這些襲擊嚴重違反了以色列根據聯合國安理會第1701號決議和國際人道主義法所承擔的義務。這些攻擊毫無道理，必須立即停止。



三國強調，所有聯合國維和士兵都必須受到保護，三國對聯黎部隊及其人員在極其困難的情況下繼續工作表示支持。



三國呼籲各方立即停火並全面執行聯合國安理會第1701號決議，並表示這是讓流離失所的以色列人和黎巴嫩人安全返回家園的唯一途徑。



聯黎部隊10日發表聲明說，以軍一輛坦克當天向聯黎部隊位於納古拉地區司令部的一座哨塔開火，造成兩名維和部隊人員受傷。此外，以軍還襲擊了黎南部邊境拉布納地區一處聯合國維和部隊掩體，損壞了車輛和通信系統。黎巴嫩國家通訊社11日報導說，以色列軍隊當天襲擊了聯黎部隊位於納古拉和提爾之間的一座哨塔，造成斯里蘭卡營兩名士兵受傷。以色列當天還襲擊了位於納古拉的聯黎部隊指揮中心的主要入口，造成入口損壞。