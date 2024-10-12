聯合國報告指認以欲“摧毀”加沙衛生系統

中評社北京10月12日電／據新華網報導，聯合國人權理事會設立的一個獨立國際調查委員會10日指認，以色列在巴勒斯坦加沙地帶的軍事行動中“殘酷且蓄意襲擊”醫療機構、殺害和虐待醫務人員，意在摧毀加沙衛生系統，這些行為構成戰爭罪等罪行。



這一委員會當天在瑞士日內瓦發布調查報告，長24頁，所涉時間為本輪巴以衝突的前10個月。報告定於10月30日提交給聯合國大會。



委員會主席、原聯合國人權事務高級專員納瓦內泰姆·皮萊在一份聲明中說，“史無前例、毫無節制地摧毀加沙醫療保健設施”，是以色列在加沙地帶軍事行動中實施的有組織行為，侵犯了健康權這項基本人權。



皮萊說，“這些襲擊令兒童首當其衝，因衛生系統崩潰而遭受直接或間接傷害”，將導致加沙地帶兒童甚至全體巴勒斯坦人子孫後代的毀滅。



她在聲明中還指認以軍故意殺害、拘禁和折磨醫務人員，襲擊醫療車輛並限制傷病員撤出遭以色列圍困的加沙地帶。



報告特別提及一起“極為惡劣的”例證。今年1月29日，加沙城5歲女孩欣德·拉傑布和家人乘坐車輛撤離，遭到以軍槍擊。巴勒斯坦紅新月會應拉傑布一家請求派出一輛救護車救援。儘管行駛路線已經提前與以方協調，救護車仍遭以軍坦克炮擊。那起事件中，兩名急救人員和拉傑布一家七口全部喪生。



世界衛生組織說，自5月與埃及接壤的拉法口岸關閉以來，上萬名需要接受緊急治療的傷病員無法撤離加沙地帶。據巴勒斯坦衛生部門統計，過去一年，近1000名醫務人員在加沙地帶遇害。世衛組織說，這是“無可替代的損失，是對衛生系統的沉重打擊”。

