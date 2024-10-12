中方呼籲幫助最不發達國家提升科技創新能力

中評社北京10月12日電／據新華網報導，中國常駐聯合國副代表戴兵11日在“最不發達國家之友”小組非正式會議上發言，呼籲幫助最不發達國家提升科技創新能力。



戴兵表示，當前最不發達國家落實2030年可持續發展議程面臨重重困難，熱切期待貫徹《多哈行動綱領》，抓住全球數字轉型發展機遇。未來峰會上通過的《未來契約》和《全球數字契約》，再次呼應了“全球南方”國家，特別是最不發達國家彌合科技創新鴻溝、實現共同發展繁榮的迫切願望。各方要以未來峰會成果共識為契機，將對最不發達國家的支持納入優先議程。聯合國系統，特別是發展機構，要推動《多哈行動綱領》落實進程主流化，為各方共同支持最不發達國家營造有利環境。



戴兵表示，發達國家應用好科技創新領域的先發優勢，通過技術轉移等方式幫助最不發達國家彌合“技術赤字”。各方要積極支持特殊處境國家辦公室在《多哈行動綱領》落實中發揮重要作用，推動聯合國最不發達國家技術銀行成為開放、包容、普惠的合作平台，幫助最不發達國家提升科技創新能力、制定科技創新戰略、促進科技創新夥伴關係和技術轉移。



戴兵指出，作為最大的發展中國家和“最不發達國家之友”小組成員，中方一直通過南南合作和三方合作等方式，在農業、醫療衛生、可持續能源和電子商務能力建設等領域為最不發達國家提供支持。中方願繼續與小組成員一道，推動最不發達國家實現可持續發展目標不掉隊。