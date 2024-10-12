歐洲動力電池為何難產

中評社北京10月12日電／據經濟日報報導，近日，總部位於瑞典斯德哥爾摩的歐洲動力電池“領頭羊”企業北伏宣布將調整業務模式，裁減約1600名員工，暫停生產陰極活性材料，並推遲新建電池超級工廠計劃。



北伏的近況令曾看好其長期前景的業界人士嘆息不已，同時也引發了人們對歐洲動力電池行業未來的深刻擔憂。電池供應鏈研究和咨詢領域分析師安迪·萊蘭表示：“北伏是歐洲電池行業的標杆，如果他們無法生產，就表明歐洲將長期保持對外依賴。”



過去幾年間，立志躋身全球動力電池行業頭部的北伏公司一度風頭甚勁。早在成立之初，北伏就自帶“明星企業”的光環。據統計，成立近8年來，北伏融資總額高達150億美元，是歐洲創業公司中融資最多之一，投資者中不乏貝萊德、高盛、歐洲投資銀行、瑞典養老基金等知名機構。不僅如此，北伏還吸引了歐洲一線汽車品牌爭相下單，寶馬、斯堪尼亞、沃爾沃和大眾等車企與其陸續簽署了總額達550億美元的電池供應合同。



除了資本的加持和客戶的青睞，北伏也得到了歐盟及歐洲各國政府的鼎力支持。2017年，歐盟成立電池產業聯盟工作組，部分歐洲官員寄希望於北伏成為“歐洲電池空客”，因此其持續獲得歐盟政策資金支持。2024年1月，歐盟委員會批准了德國一項總額為9.86億美元的國家援助計劃，支持北伏在德國建立電動車電池廠。



然而，現實卻是骨感的。2023年，北伏業績虧損近12億美元。



北伏“熄火”，暴露出其從生產到運營各環節的問題。首先是產能。2021年年底，北伏位於瑞典謝萊夫特奧的首座超級工廠正式投產，按照計劃，工廠要在2023年達到16吉瓦時設計產能。然而，該工廠目前的產能利用率極低，年出貨電池不到1吉瓦時，滿產目標也推遲到了2026年。公司首席執行官卡爾森承認，北伏“在擴張計劃上有點過於激進”。



產能滯後，隨之而來的問題便是客戶流失。2020年寶馬和北伏簽下20億歐元的合同，但拖了足足兩年始終未能交貨，寶馬在今年6月不得已宣布撤銷訂單。斯堪尼亞今年5月也對外表示，北伏去年的交付問題對公司數千輛電動卡車的生產配送造成了阻礙。



安全和環境問題也困擾著該公司。調查顯示，自2019年以來，北伏工廠發生了至少26起嚴重事故。出於對工作條件的擔憂，豐田已禁止其技術人員在北伏工廠工作。瑞典工作環境管理局和瑞典化學品管理局已就一起涉嫌氣體洩漏事件展開調查。當地政府正在起訴北伏，指控其在韋斯特羅斯的實驗室中不安全地儲存化學品，廢水中的金屬含量超過了最高允許值。



北伏自身發展的瓶頸，也折射出整個歐洲電池行業正面臨的嚴峻挑戰。事實上，歐盟對此也一直保持著清醒認識。早在去年6月，歐洲審計院在一份名為《歐洲面臨輸掉電池競賽的風險》的報告中，即對歐委會的“電池戰略行動計劃”提出了不少批評和警告。

