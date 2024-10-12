非洲移動支付何以迅猛崛起

中評社北京10月12日電／據新華社報導，在肯尼亞，無論是繁華都市的高檔酒店，還是偏遠街巷的路邊小攤，移動支付系統M－Pesa的綠色標誌幾乎隨處可見。在度假勝地和旅遊景區，移動支付更是成為主流。



在非洲，移動支付的快速發展和普及程度令人刮目相看，人們出門只需攜帶一部手機，錢包已不再是必需品。



移動支付在非洲大陸逐漸成為一種潮流。德國Statista數據平台的數據顯示，2023年，有17%的非洲消費者每天都會使用移動支付服務，而每周至少使用一次的消費者占比更是接近一半。數據表明，移動支付受到非洲消費者的歡迎和喜愛。



更便捷：移動支付迅速崛起



作為互聯網經濟的重要組成部分，移動支付潛力不可估量。國際支付平台dLocal的數據顯示，截至2023年底，全球註冊的移動支付賬戶數已超過17.5億，撒哈拉以南非洲有超過156家移動支付公司。



非洲移動支付快速發展，得益於多重因素的共同作用。智能手機的普及為移動支付提供了堅實的基礎，而非洲相對薄弱的銀行基礎設施則令移動支付成為更實用和高效的支付方式。此外，移動互聯網的普及率不斷提高，為移動支付用戶的增長提供了有力支撐。



對許多非洲人而言，擁有一部手機比擁有一個銀行賬戶更容易。因此，移動支付迅速在非洲市場走俏。用戶只需將資金存入與手機號關聯的賬戶，即可輕鬆進行轉賬和收款。這種支付方式不僅方便快捷，而且成本低廉，特別是在跨境匯款方面，使用移動支付匯款200美元的平均費率僅為2.77%，遠低於傳統支付方式的6.09%。

