全球發展倡議對話會在非盟總部舉行

中評社北京10月12日電／據新華社報導，全球發展倡議對話會10日在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的非洲聯盟（非盟）總部舉行，與會嘉賓就中非合作、可持續發展和現代化等話題展開討論。



非盟教育、科技和創新委員貝勒侯賽因在開幕致辭時表示，非中關係歷史悠久，已發展成為卓越的互利共贏夥伴關係，非中合作是“南南合作”的光輝典範。他說：“中國提出的全球發展倡議將進一步擴大非中關係和更廣泛的‘南南合作’。全球發展倡議與非盟《2063年議程》發展願景很好地結合在一起，必將造福我們的子孫後代。”



中國國家國際發展合作署副署長趙峰濤表示，全球發展倡議是推動落實聯合國2030年可持續發展議程的催化劑和加速器。倡議八大重點合作領域全面對接17個可持續發展目標，100多個國家和20多個國際組織積極支持參與，有效凝聚了國際發展合作共識。



他說：“全球發展倡議是中國向世界提供的重要公共產品。我們將充分發揮好全球發展項目庫、資金庫作用，持續打造中非合作標誌性工程，積極開展惠民生的‘小而美’項目。”



據瞭解，自2021年全球發展倡議提出以來，中非各領域合作取得豐碩成果。近200個“小而美”惠民生合作項目落地非洲，30多個非洲國家加入“全球發展倡議之友小組”和全球發展促進中心網絡，14個非洲國家與中國簽署了落實倡議雙邊文件。