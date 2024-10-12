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我國將較大規模置換存量隱性債務
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2024-10-12 17:06:05
中評社北京10月12日電／據新華社報導，財政部部長藍佛安10月12日在國新辦發布會上介紹，我國擬一次性增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險。相關政策待履行法定程序後再向社會作詳盡說明。
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