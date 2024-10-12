中評社北京10月12日電／據人民日報報導，近日外出就餐，北京一家自助餐廳倡導“光盤行動”、防止食品浪費的做法給筆者留下深刻印象。用餐開始前，服務員介紹了餐廳適量取餐、防止浪費的要求和規則，用餐結束，服務員確認“光盤”後，餐廳贈送一個火龍果作為獎勵。筆者觀察發現，這家餐廳“光盤率”很高。



黨的十八大以來，我國陸續出台實施了一系列法律法規、政策舉措，有力扭轉了糧食和食物浪費態勢，總體來看，“舌尖上的浪費”有明顯改觀。黨的二十屆三中全會《決定》提出，“健全糧食和食物節約長效機制。”



留意身邊，不難發現，糧食和食物浪費問題仍然不容忽視。據有關機構估算，我國每年損失浪費食物約9200億斤，挽回一半損失，也夠1.9億人吃一年。加強節約減損依然任重道遠，必須健全長效機制，最大程度減少糧食和食物浪費。



壓實主體責任，將節約糧食和食物的政策設計落實落細。近年來，節約減損的政策設計日益完善，關鍵在於壓實責任落實到位。舉個例子，反食品浪費法明確規定，餐飲服務經營者應主動對消費者進行防止食品浪費提示提醒，合理確定食品數量、分量，提供小份餐等不同規格選擇。但筆者外出就餐時多次發現，一些餐廳菜量超大，沒小份菜可點；一些自助餐廳，服務人員並未進行適量取餐提醒，一些客人離開時餐桌上仍有不少菜肴未被食用。應進一步完善實施細則，加大對餐廳、食堂、外賣平台等相關主體的監管力度，確保減少食物浪費的政策法規落實落細。