南方降雨範圍擴展　東北多地氣溫將明顯偏高

中評社北京10月12日電／據新華社報導，據中國天氣網消息，西南地區今明天（10月12日至13日）降雨仍然頻繁，並且降水區域還將向東、向南擴展。同時，北方多地將先後出現弱降水，公眾雨天出行請留意交通安全。氣溫方面，南方大部未來幾天氣溫穩中有升，北方多地14日之前也將明顯偏暖。



西南地區陰雨持續 北方多地先後有降水



昨天，我國降水區域主要集中在西南地區等地，監測顯示，四川盆地西部、西藏東部、雲南西部等地部分地區出現中到大雨，局地暴雨。



今明天，西南地區仍是降雨頻繁，貴州等地降雨增強，並且降水區域還將擴展至湖南、湖北、安徽、江蘇等地。同時，北方的西北地區東部、華北等地也將先後出現弱降水。



具體來看，中央氣象台預計，今天，內蒙古河套地區、西藏東南部、陝西北部、四川南部、重慶中東部、雲南東北部、貴州中北部等地部分地區有中到大雨，其中，西藏東南部、貴州西北部等地局地有暴雨（50～70毫米）；新疆西北部高海拔山區有中到大雪，局地暴雪。



明天，山東半島，江蘇中東部、西藏東南部、四川南部、重慶東部、雲南北部和東部、貴州、湖北南部、湖南中西部、廣西北部等地部分地區有中到大雨，其中，貴州南部、廣西西北部等地部分地區有暴雨（50～80毫米）；新疆西北部高海拔山區、青海南部、內蒙古東北部、黑龍江西北部等地有小到中雪或雨夾雪。



後天，黑龍江中西部、吉林中西部、四川南部、雲南中東部、貴州中南部、湖南中北部、廣西中北部等地部分地區有中到大雨，其中，湖南西部、貴州東南部、廣西西北部等地部分地區有暴雨或大暴雨（100～110毫米）；新疆西北部高海拔山區、青海南部、內蒙古東北部、黑龍江西北部等地有小到中雪或雨夾雪。

