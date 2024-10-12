國台辦：支持對台貿易壁壘調查結論採取措施

國務院台辦發言人朱鳳蓮。（資料圖） 中評社北京10月12日電／據國務院台辦消息，國務院台辦發言人朱鳳蓮10月12日表示，對有關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施，我們表示強烈支持。



她指出，造成這一局面，責任完全在台灣方面。直接原因是民進黨當局自調查啟動以來，未就取消對大陸貿易限制採取任何改進措施；根本原因是民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，拒不承認“九二共識”，破壞兩岸協商的政治基礎，使兩岸貿易爭端問題難以通過協商解決。