西藏自治區政協原副主席姜傑一審被判死緩

中評社北京10月12日電／據央視新聞：2024年10月12日，天津市第一中級人民法院公開宣判西藏自治區政協原黨組成員、副主席姜傑受賄一案，以受賄罪判處被告人姜傑死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對查扣在案的姜傑受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。



經審理查明：2000年至2023年，被告人姜傑利用擔任山東省青島市黃島區委副書記、區長，黃島區委書記兼青島經濟技術開發區黨工委書記、管委會主任，山東省東營市委副書記、市長，東營市委書記，西藏自治區政府黨組成員、副主席兼交通運輸廳廳長，西藏自治區黨委常委、常務副主席等職務上的便利，為有關單位和個人，在行政審批、工程承攬、土地出讓和職務晉升等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣2.25億餘元。



天津市第一中級人民法院認為，被告人姜傑的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失。鑒於姜傑歸案後提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及其孳息絕大部分已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。