超強台風“摩羯”過後，海南文昌同心復家園

中評社北京10月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，在海南省文昌市翁田鎮大蘭港村的東風螺養殖產業園里，一排排防風遮陽棚已搭建好，從不遠處抽來的海水源源不斷地注入養殖池里，為東風螺提供適宜的生存環境。養螺大戶楊茲英正忙著用浮網清理池內的漂浮物。



這里是超強台風“摩羯”在海南的登陸點，距離台風過境已有月餘，這座海邊小鎮恢復了以往的寧靜，生產秩序井然。



國慶假期結束後的第一天，文昌市紀委監委第三紀檢監察室主任周求彬便和翁田鎮紀檢幹部一起來到楊茲英家回訪。



“老楊，目前生產生活上還有什麼需要協調解決的問題嗎？”周求彬向楊茲英問道。



“一切正常，最近我們的東風螺長得很快，大概過一個多月就可以上市了。”楊茲英放下手中的過濾網，帶著大家一起察看池中東風螺的長勢。



“9月20日電、水、路、網全通後，村里、鎮上的幹部有沒有來過問情況？”



“都有的，他們還講了後續的產業救災補助情況，現在我們基本恢復之前的生活狀態了。”



翁田鎮是文昌市海水養殖的重要區域，周求彬清楚記得台風來臨前的幾天里，他和市紀委監委的同事們在各村開展防風防汛監督檢查的情景。“我們下沉到養殖場里，瞭解村鎮幹部在台風前人員轉移、隱患排查、設備拆除等方面的工作情況。”周求彬告訴記者，拿養螺場來講，需要提醒他們提前拆除防風遮陽棚，減輕台風對基礎設施的損毀。對相關職能部門災前預防沒有做到位的，通過及時提醒，壓實主體責任，把受災風險降到最低。

