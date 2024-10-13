專家：賴“雙十”講話極具欺騙性挑釁性危害性

中評社香港10月13日電／針對台灣當局領導人賴清德“雙十”講話，多位台灣問題專家分析認為，賴清德繼續鼓吹“新兩國論”，包裝、偷渡“台獨”謬論，處心積慮為分裂國家拼湊依據，煽動兩岸敵意對抗，妄圖“以武謀獨”“倚外謀獨”和“和平分裂”，充分暴露“台獨”分裂本質。其此番言論絕非“橄欖枝”，毫無善意，而是極具欺騙性、挑釁意味濃、危害性更大的新版“台獨自白”。



新華社報導，中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任謝郁指出，賴清德上台後不斷深化、整合其一貫的“台獨”立場，在“雙十”講話中以“中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬”切割兩岸淵源與聯結，以“新兩國論”為基底，借“中華民國”之殼偷渡“台獨”分裂圖謀。



中國社會科學院台灣研究所副所長彭維學指出，賴清德的“新兩國論”比李登輝的“兩國論”更露骨，比陳水扁的“一邊一國論”更險惡，比蔡英文的“中華民國台灣論”更深入。他意圖凸顯所謂“台灣主權”、解構“兩岸一中”, 借“中華民國”的符號，突出兩岸政治分歧, 強化“台灣人不是中國人”“台灣問題不是中國內政”等認知，為其“互不隸屬”的“新兩國論”虛構法律和歷史依據，混淆國際視聽，欺騙島內民眾，妄圖把台灣從中國“和平分裂”出去。



清華大學台灣研究院院長巫永平認為，賴清德“新兩國論”的核心要素是“台灣是一個主權獨立的國家”，不僅從歷史、文化上割裂台灣和大陸的聯繫，還偷換概念，玩弄“中華民國”“中華民國台灣”“台灣”3個名稱的等同與互換，建構台灣和大陸是“敵國”關係的論述。而賴清德站在“台獨”立場上講“希望兩岸健康有序對話交流”“追求和平共榮”，絕非釋出善意，只不過是為了欺騙輿論，外界要認清看透其“台獨”分裂本質。



中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津表示，賴清德編造“新兩國論”的邏輯完全站不住腳。1949年中華人民共和國的成立，不是建立一個國際法意義上的“新國家”，而是一個“新政權”，是在中國這一國際法主體沒有改變之下的政權更迭。賴清德罔顧歷史事實，混淆概念、是非，目的是為其“新兩國論”虛構法理支撐。他此次的“新兩國論”表述表明其決心在“台獨”分裂邪路上衝撞冒險。