頂格財策支持　促進內地資本市場發展

圖：投資專家分析，本季增量政策可期，建議關注A股科技等板塊的投資機會。圖為科研人員在西安一家研究中心測試光學儀器。（圖源：新華社） 中評社北京10月13日電／據大公報報導，財政部發布會在股民的萬眾期待中召開，有分析稱，近期A股市場雖有波動，但政策寬鬆帶來的情緒修復動能猶在，頂格的財政支持政策，有利於資本市場高質量發展。從財政部的政策表述看，本季較大的增量政策依然可期，建議關注A股科技、消費、國企改革等板塊的投資機會。



匯豐環球私人銀行及財富管理投資團隊指出，從財政部發布會看，財政政策對經濟增長有強烈的“兜底”意願，四季度較大的增量財政政策依然可期。該行建議，投資者應依據最新財政政策方向，在科技行業和“出海龍頭”企業、消費板塊，以及國企改革主線中部分低估值紅利資產中擇優配置。



投資策略方面，星圖金融研究院研究員黃大智認為，雖然政策傳導至經濟仍需時日，但大方向已確定，加之全球降息周期的到來，這些利好的叠加將逐步傳導至上市公司的估值和盈利水平上，這是權益類資產走向“長牛”的基礎，以及看好市場長期機會的原因所在。他建議，投資者不要追高買入，轉而以“分散定投”方式配置權益資產。



至於板塊選擇，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊認為，成長風格短期料跑贏價值風格，小盤股亦有望跑贏大盤股，建議關注電子、半導體、非銀金融等板塊。對於長線價值投資者而言，價值風格的短期趨弱，無疑提供了“逢低布局”高質素公司的機遇；對短線技術性回撤的投資者而言，低估值公司或能提升其投資組合的防禦性。



匯豐的報告稱，政策和周期利好環境中，消費電子、半導體行業增長動能或較大，已在全球取得優勢地位的中國先進製造“龍頭企業”也值得關注。考慮到中國經濟基本面仍面臨一些結構性和周期性問題，以國企改革為主線的部分低估值紅利資產仍具配置價值。