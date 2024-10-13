李強會見越共中央總書記、國家主席蘇林

當地時間10月12日，國務院總理李強在河內越共中央駐地會見越共中央總書記、國家主席蘇林。（圖源：新華社） 中評社北京10月13日電／據新華社報導，當地時間10月12日，國務院總理李強在河內越共中央駐地會見越共中央總書記、國家主席蘇林。



李強首先轉達習近平總書記、國家主席對蘇林總書記、國家主席的親切問候。李強表示，今年8月，兩黨兩國最高領導人在北京舉行會晤，就推進中越命運共同體建設作出戰略擘畫，為兩國關係發展指明了方向。中方願同越方一道落實兩黨兩國最高領導人重要共識，賡續傳統友誼，密切高層交往，加強戰略溝通，緊密團結協作，堅定推進構建具有戰略意義的中越命運共同體。



李強指出，中方願同越方更高質量、更高水平推進各領域合作，夯實“六個更”發展格局。希望雙方同步推進鐵路、高速公路、口岸基礎設施“硬聯通”和智慧海關等“軟聯通”，為提升貿易投資便利化水平、維護供應鏈穩定暢通提供堅實支撐。中方願同越方持續做大經貿合作蛋糕，積極研究試點建設跨境經濟合作區，拓展信息技術、新能源、數字經濟、重要礦產等新興領域合作，深化人文交流。積極開展三大全球倡議合作，共同推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，維護好、促進好亞洲繁榮安寧。



蘇林請李強轉達他對習近平總書記、國家主席的誠摯問候，熱烈祝賀中華人民共和國成立75周年。蘇林表示，越南黨和政府一貫高度重視發展對華關係，始終將對華關係視為越南對外政策的戰略選擇和頭等優先，將堅定沿著兩黨兩國最高領導人共同確定的道路前進，按照“六個更”總體目標，深化越中全面戰略合作夥伴關係，推進構建具有戰略意義的越中命運共同體。越方堅定恪守一個中國原則，堅決反對一切形式的“台獨”分裂活動。越方願同中方以明年兩國建交75周年為契機，保持經常性高層往來，密切黨際、立法機構、社會民間等各領域交流，深化貿易、投資、金融、農業、地方等務實合作，辦好“越中人文交流年”活動，夯實兩國友好民意基礎。越方支持共建“一帶一路”倡議和三大全球倡議，願同中方加強在多邊框架內的溝通協作，為促進地區和世界和平與繁榮作出更大貢獻。