﻿諾獎進入“AI時代”　掀科學界爭議

中評社北京10月13日電／據大公報報導，人工智能是當前科技領域最熱門的話題之一，為科學研究帶來了新的可能性。今年的諾貝爾獎人工智能（AI）成為“大贏家”，三大科學獎項的物理學獎和化學獎，都與AI研究相關，但同時也掀起學術界激烈討論和爭議。有人質疑AI不屬於傳統物理學領域，也有人認為跨界學科正成為潮流，引發對未來AI可能顛覆科學研究的討論。



諾貝爾物理學獎和化學獎，都與人工智能有關。物理學獎頒發給美國科學家霍普菲爾德和英裔加拿大科學家欣頓，表彰他們“通過人工神經網絡，實現機器學習的基礎性發現和發明”。化學獎的其中一半則共同授予谷歌旗下人工智能公司DeepMind的哈薩比斯和江珀，表彰他們所開發的AI系統，在蛋白質結構預測方面所作出的貢獻。AI成為科學界最高榮譽的“大贏家”，除了引發輿論關注，但也在學界掀起廣泛爭論。



改變傳統方法 解決科研難題



在瑞典皇家科學院揭曉今年的物理獎得主幾分鐘後，社交媒體上一片沸騰，有人質疑，有人歡呼。有物理學家認為，人工神經網絡其實並不是真正的物理學。德國慕尼黑數學哲學中心物理學家霍森費爾德（Sabine Hossenfelder）表示，霍普菲爾德和欣頓所做的研究，“屬於電腦科學領域”。她表示，“一年一度的諾貝爾獎對於物理學來說是一個難得的機會，可以讓他們成為鎂光燈的焦點。在這一天，朋友和家人會想起他們認識一位物理學家，也許會去問他或她最近的諾貝爾獎是怎麼一回事。但不是今年。”



英國倫敦帝國學院天體物理學家普裡查德（Jonathan Pritchard）在社交平台X上寫道，“我無語了。我和旁人一樣喜歡機器學習和人工神經網絡，但很難看出這是一項物理學發現”，“我猜諾貝爾是被AI炒作給砸了。”



也有物理學家對結果表示歡迎。哈佛大學理論物理學家斯特拉斯勒（Matt Strassler）表示：“霍普菲爾德和欣頓的研究是跨領域的，將物理、數學、電腦科學和神經科學結合在一起。從這個意義上說，它屬於所有這些領域”。2021年摘得諾貝爾物理學獎的意大利物理學家帕裡西說，“物理學正在變得越來越寬廣，它包含了很多過去不存在的知識領域，或者不屬於物理學的一部分。”



相比於物理學獎結果所引發的爭議，學術界對於AI輔助解決科研難題，普遍給予肯定。哈薩比斯和江珀所研發的AlphaFold2模型，成功預測蛋白質結構，目前已被全球超過200萬人使用。使用傳統的實驗方法往往需要花費數年時間，但得益於AlphaFold技術，研究人員能夠跳過耗時的步驟，更深入地探究蛋白質的功能和動態。

