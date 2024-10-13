物理學獎得主欣頓：AI安全是重中之重

諾貝爾物理學獎得主、“AI教父”欣頓。圖源：路透社 中評社北京10月13日電／據大公報報導，綜合《華爾街日報》、《金融時報》報導：《金融時報》評論稱，人工智能（AI）獲得諾貝爾物理學獎和化學獎青睞，恰好也體現了人工智能的前景和潛在隱患。摘得物理學獎的“AI教父”欣頓多次公開發出AI安全警告，提醒人們未來要更認真地對待AI安全問題，否則AI將對人類構成威脅。



今年76歲的欣頓去年離開了谷歌，他說自己不打算再做研究。相反，他打算倡導開展人工系統安全方面的工作。從去年開始，欣頓在不同場合多次公開表達對AI潛在風險的擔憂。他在去年接受《紐約時報》採訪時表示：“看看五年前的情況，再看看現在。對比一下前後差異，並請對外宣傳。這太可怕了。”



欣頓曾與其他AI研究人員一起呼籲OpenAI、Meta和谷歌等公司在AI安全性上投入更多資源，但AI界一些人認為他誇大了AI的風險，反而會減緩AI技術進步。欣頓10月8日接受諾貝爾獎採訪時重申，“我認為我們正處在歷史的分岔點上，在未來幾年裡，我們需要弄清楚是否有辦法應對這一（AI）威脅。”



10月9日，欣頓呼籲對人工智能安全進行更多的研究，“當我們得到比我們更聰明的東西時，沒有人真正知道我們是否能夠控制它們。”欣頓認為，OpenAI創辦人兼CEO阿爾特曼對利潤的關注超過了對安全的關注，這很不幸。他還說，自己學生蘇茨克沃（Ilya Sutskever）去年在OpenAI管理層的“宮鬥”大戲中把阿爾特曼炒掉，做得好。蘇茨克沃曾擔任OpenAI首席科學家，今年5月宣布離職，稱未來專注於打造安全的“超級AI”。