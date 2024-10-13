兩次險遭暗殺　特朗普要求出動軍機護送

2018年3月，時任美國總統特朗普參觀波音公司時，在一架F－15戰機前逗留。圖源：法新社 中評社北京10月13日電／據大公報報導，據CNN報導：美國共和黨總統候選人特朗普近三個月內遭遇兩次刺殺未遂，其競選團隊要求在大選前加強安保，應給特朗普配備包括能夠擊落地對空導彈的軍機、有熱成像監控功能的無人機等軍事裝備，還要求提供通常由現任總統使用的特殊裝甲車。



美國總統拜登11日被問及對特朗普要求加強安保的看法時調侃道：“我已經告知（相關）部門給予他所需的一切，就像他是現任總統一樣。只要他不要求出動F－15戰機就好。哦，我是在開玩笑。”



特朗普競選團隊還要求美國特勤局在數個關鍵搖擺州增加防彈玻璃庫存，為負責加強總統安全保障的地方執法部門提供更多資金等。



白宮官員表示，拜登已指示特勤局為特朗普提供最高級別的安保。



隨著11月5日大選投票臨近，特朗普已經開始搭乘不同的飛機前往全國各地造勢，並住在與往常不同的酒店。



特朗普11日在科羅拉多州奧羅拉市造勢。他稱奧羅拉市社區已被委內瑞拉黑幫占領，他們甚至“已獲准對警察開槍”；又指責民主黨幫助非法移民“侵占”美國公民生存空間。科州州長反駁稱，該州過去兩年犯罪率下降31%。



美國民主黨總統候選人哈里斯11日登上Vogue雜誌封面，該雜誌稱她是“我們這個時代的候選人”。