﻿波音財困加劇　擬裁員1.7萬人

中評社北京10月13日電／據大公報報導，據路透社報導：受工人大規模罷工影響，美國飛機製造商波音公司11日表示，第三季度將出現大幅度虧損，公司計劃裁員1.7萬人，並將旗下777X噴氣式飛機首次交付時間延遲一年。



波音位於美國西海岸工廠的3.3萬工人從9月13日開始罷工，拒絕接受公司提出的漲薪25%協議。代表波音員工的國際機械師與航空太空工人協會（IAM）與資方日前第三度談判破裂，雙方僵持至今。



波音公司CEO奧特伯格11日給員工的一封信中表示，波音罷工潮長達一個月，導致波音737Max、767和777噴氣式飛機的生產中斷，該公司在第三季度虧損達到創紀錄的50億美元。奧特伯格稱，受財困影響，波音計劃將全球員工總數裁減約10%，以維持競爭力。奧特伯格還透露，由於開發、飛行測試暫停和停工等挑戰，預計777X將延期至2026年首次交付。



評級機構標準普爾分析師稱，此次罷工造成波音每月損失至少10億美元，不排除將波音債券評級降至“垃圾”級別。波音目前還負債約600億美元，2024年上半年運營現金流虧損超過70億美元。



此外，飛機零部件持續短缺正影響全球航空業，英國航空公司11日表示，由於勞斯萊斯的發動機和零件交付延遲，特別是787噴氣式飛機的發動機遄達1000，該公司飛機出現短缺，計劃取消冬季航班計劃中的數百個長途航班。該公司還一直使用其備用的波音777飛機，以避免航班取消，但大量使用這些老式飛機則需要足夠的停機時間和日常維護。英航稱，將推遲開通倫敦希思羅至吉隆坡的新航線，並暫停每天一個往返於倫敦蓋特威克機場與紐約，以及倫敦希思羅機場與多哈的航班。