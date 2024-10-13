真主黨速建新指揮體系打持久戰

黎巴嫩首都貝魯特近期遭以軍密集空襲。圖源：美聯社 中評社北京10月13日電／據大公報報導，據路透社報導：以色列近期對黎巴嫩發動密集空襲，炸死真主黨領導人納斯魯拉和多名高層，但仍沒能癱瘓該組織。知情人士透露，真主黨已迅速建立新的指揮體系，準備和以色列打持久戰。



以軍9月27日空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，炸死納斯魯拉和多名高層，真主黨的指揮一度被打亂。不過，僅僅72小時後，真主黨新的指揮體系已經開始運作，向前線士兵發送命令。



據悉，新的指揮體系是一個能直接聯繫前線的“小圈子”，前線士兵能夠按照實際情況靈活執行命令。真主黨在黎巴嫩南部擁有綿延數百公里的地道網，易守難攻。此外，在9月發生的傳呼機大爆炸後，真主黨的專用固定電話網絡對目前的通訊“至關重要”。



倫敦國王學院安全研究院高級講師克里格表示，真主黨的戰鬥力雖然受到削弱，但仍能向以色列發動猛烈火箭彈攻擊，並將彈道導彈等先進武器留作最後底牌。



知情人士指出，真主黨至今仍未使用精確制導導彈襲擊以色列大城市，一方面是為持久戰做準備，也避免給以色列借口襲擊貝魯特機場等黎巴嫩基礎設施。美國中央情報局（CIA）此前表示，真主黨擁有超過15萬枚導彈和火箭彈。