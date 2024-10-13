9月份中國CPI同比上漲0.4%

中評社香港10月13日電／中國國家統計局13日發佈數據，9月份，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.4%，漲幅比上月回落0.2個百分點，環比持平。



“CPI同比漲幅略有回落，主要是受上年同期對比基數走高影響。”國家統計局城市司首席統計師董莉娟說。



新華社報導，統計數據顯示，9月份，食品價格同比上漲3.3%，漲幅比上月擴大0.5個百分點，影響CPI同比上漲約0.61個百分點。食品中，鮮菜、豬肉和鮮果價格分別上漲22.9%、16.2%和6.7%，漲幅均有擴大；牛肉、羊肉、雞蛋、雞和奶類價格降幅在1.9%至13.1%之間，降幅略有擴大。



9月份，非食品價格由上月同比上漲0.2%轉為下降0.2%，影響CPI同比下降約0.19個百分點。非食品中，能源價格下降3.5%，降幅比上月擴大2.5個百分點。扣除能源的工業消費品價格下降0.2%，降幅與上月相同，其中新能源小汽車和燃油小汽車價格分別下降6.9%和6.1%，降幅均有收窄；中藥材、家用紡織品和金飾品價格漲幅在3.9%至22.5%之間。服務價格上漲0.2%，漲幅回落0.3個百分點，其中旅遊價格由上月上漲0.9%轉為下降2.1%；飛機票和賓館住宿價格分別下降14.1%和5.6%，降幅均有擴大。



據測算，在9月份0.4%的CPI同比變動中，翹尾影響約為-0.5個百分點，上月為-0.3個百分點；今年價格變動的新影響約為0.9個百分點，與上月相同。



9月份，受國際大宗商品價格波動及國內市場有效需求不足等因素影響，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降2.8%，降幅比上月擴大1.0個百分點；環比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1個百分點。