李強抵達河內開始對越南進行正式訪問

10月12日晚，應越南總理範明政邀請，國務院總理李強乘包機抵達河內內排國際機場，開始對越南進行正式訪問。（圖源：新華社） 中評社北京10月13日電／據新華社報導，應越南總理範明政邀請，國務院總理李強10月12日晚乘包機抵達河內內排國際機場，開始對越南進行正式訪問。



越南副總理兼外長裴青山和中國駐越南大使何煒等到機場迎接。



李強表示，中越傳統友誼源遠流長。近年來，在兩國領導人戰略引領下，中越關係穩步向前發展。今年以來，兩國高層保持密切交往，各領域合作成果豐碩，中越命運共同體建設實現良好開局。習近平總書記、國家主席同蘇林總書記、國家主席8月舉行會晤，就新形勢下全面推進中越命運共同體建設作出戰略擘畫，為雙邊關係發展進一步指明了方向。在當前世界百年變局加速演進、全球性風險挑戰日益增多的背景下，中越作為社會主義事業的同路人，應當更加緊密團結協作，共促和平，共謀發展。



李強指出，中方始終將對越關係放在周邊外交的優先方向，願同越方一道努力，弘揚傳統友誼，加強戰略溝通，深化互利合作，夯實民意基礎，推動中越命運共同體建設持續走深走實，給兩國人民帶來更多福祉，為地區乃至世界的和平穩定、繁榮發展作出更大貢獻。



李強是在結束出席東亞合作領導人系列會議並正式訪問老撾後抵達河內的。離開萬象時，老撾計劃投資部長、老中合作委員會主席佩和中國駐老撾大使方虹、中國駐東盟大使侯艶琪等到機場送行。