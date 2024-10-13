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又一船進博會展品抵滬　秘魯“小羊駝”來了
http://www.CRNTT.com   2024-10-13 14:21:30


又一船進博會展品抵滬　秘魯“小羊駝”來了　圖源：新華社
　　中評社北京10月13日電／據新華社報導，11日晚，“長青號”集裝箱貨輪靠泊洋山深水港碼頭，隨船進港的還有滿滿一集裝箱秘魯產的羊駝毛玩具，這是今年繼南非牛油果後又一船從洋山港入境的進博會展品。

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