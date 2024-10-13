﻿哀牢山美如畫　擅闖禁區或致命

遊客在雲南哀牢山已開放景區游覽美麗山水。圖源：大公報 中評社北京10月13日電／據大公報報導，在剛剛過去的國慶假期，美如仙境的雲南哀牢山被一段視頻帶火，但與此同時，近期又有博主因私自進山被當地管理部門調查。這令不少有意前往打卡的遊客困惑：究竟哀牢山可以進入嗎？據瞭解，哀牢山並非完完全全是一個禁區，目前哀牢山自然保護區“實驗區”部分區域已開放供人游玩，而部分區域則屬於自然保護區的“核心區、緩衝區”，不允許有任何文旅活動，其中的未開發區域更有“死亡森林”之稱。當地提醒，一定不要貿然前往哀牢山未開放區域。



哀牢山並不是一座單獨的山峰，而是一片橫亙在雲貴高原與橫斷山脈分界線上的群山。山脈全長約500公里，跨越雲南省的楚雄、玉溪、普洱等州市，是雲南省東西兩半部氣候的分界線，保存了世界同緯度面積最大、人為干擾最少、最完整的亞熱帶中山濕性常綠闊葉林生態系統。



1988年，經國務院批准，哀牢山保護區晉升為國家級自然保護區，地跨雲南3州（市）6縣（市）。哀牢山脈中段和北段，是哀牢山國家級自然保護區。這裡不僅是數以百萬計珍貴野生動植物的家，還是雲南省重要的秋季候鳥遷徙通道之一。



核心區及緩衝區禁止文旅活動



據地方管理部門介紹，哀牢山自然保護區分為“核心區、緩衝區、實驗區”，“核心區、緩衝區”不允許有任何的文旅活動。“實驗區”向自然保護區管理部門報批之後，可以開展相關文旅活動。以玉溪新平為例，目前，境內的哀牢山區域已經開發有三個景區：茶馬古道、金山原始森林和石門峽景區，這些景區有較完善的配套設施與服務，遊客可以到這些景點游玩。



哀牢山走紅之後，景區加強了管理和服務保障，加強了交通疏導和安全管理，設置明顯的標識和警示，以確保遊客的旅遊體驗和安全。管理部門也再次提醒遊客，哀牢山景區美景歡迎八方遊客前來瀏覽，但請切記未開放區域非常危險，為了個人安全和自然生態保護，切勿擅自進入，即使有徒步和探險經驗者，也需要進行報備獲批後才可進入。哀牢山自然保護區楚雄管護局6日亦提醒大眾：嚴禁任何單位和個人擅自進入哀牢山國家級自然保護區楚雄州轄區，未經批准進入自然保護區或者在自然保護區內不服從管理機構管理的，可處以100元以上5000元以下人民幣的罰款。

