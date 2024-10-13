港珠澳大橋口岸　今迎客流車流“極度高峰”

經港珠澳大橋“北上”成為不少港澳家庭度假首選。圖為港澳車輛經過大橋珠海口岸。圖源：大公報 中評社北京10月13日電／據大公報報導，港澳重陽節三天小長假掀起“北上”熱潮。港珠澳大橋統一信息發布平台12日發布公告，預計港珠澳大橋珠海口岸在13日將迎來旅客、車輛出境香港的“極度高峰”。



10月11日重陽節當天，港珠澳大橋珠海口岸往珠海方向的車輛通關一度排起車龍，大橋穿梭巴士的乘客輪候時間也延長。“港澳重陽節小長假期間，港澳居民‘北上家庭游’趨勢明顯。”港珠澳大橋邊檢站有關負責人稱，受內地及港澳“夜間旅遊”人氣旺盛，凌晨夜間經大橋珠海口岸出入境旅客數量明顯增多。



香港車主張先生告訴記者，自從“港車北上”實施以來，一家大小幾乎是每個節假日都北上珠海或中山等灣區城市度假游玩，“原計劃在12日晚在珠海過一夜，不過考慮到13日周日會出現返程高峰，因此12日會在當晚通關返回香港。”



港珠澳大橋統一信息發布平台12日發布大橋珠海口岸錯峰出境提醒，預計13日大橋珠海口岸將迎來旅客、車輛出境極度高峰，其中，預計車輛出境香港的高峰從13日14時便湧現，持續至次日凌晨1時。據瞭解，為保障假期口岸安全暢通，邊檢部門加強與聯檢單位的統籌協作，車流高峰時段啟動“貨兼客”通道，將口岸小客車出境方向通關能力提升至每小時1500輛次。