財政部擬發行特別國債　補充國有大行資本

中評社北京10月14日電／據大公報報導，財政部部長藍佛安12日在國新辦發布會上透露，“將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，提升這些銀行抵禦風險和信貸投放能力，更好地服務實體經濟發展。”據了解，上一輪發行特別國債注資國有大行的歷史，還要追溯到上世紀末。這意味著這項工具時隔26年再次被重啓。



專家料在未來兩年分批落地



財政部副部長廖岷在同一場合表示，過去幾年，一些地方中小銀行的資本金已經進行了補充，在當前形勢下，有必要通過適當的方式支持國有大型銀行進一步增加核心一級資本，不僅能够提升銀行穩健經營的能力，也可以發揮資本的杠杆撬動作用，增強信貸的投放能力，進一步加大服務實體經濟發展的力度，為推動宏觀經濟持續回升向好、提振市場信心提供更加有力的支撑。



廖岷說，根據國務院授權，財政部負責集中統一履行國有金融資本的出資人職責，其中就包括建立國有金融機構的資本補充和動態調整機制。財政部這次將堅持市場化、法治化的原則，按照“統籌推進、分批分期、一行一策”的思路，積極通過發行特別國債等渠道來籌集資金，穩妥有序地支持國有大型商業銀行進一步增加核心一級資本。



中誠信國際研究院執行院長袁海霞指出，國有大行資本壓力或較大，通過發行特別國債補充國有大行資本具有一定的必要性。



華金證券首席宏觀及金融地產分析師秦泰預期，相關政策舉措或在未來兩年分批落地。申萬宏源證券首席經濟學家趙偉預計，除特別國債外還可能包括其他籌資渠道。