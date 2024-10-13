岑浩輝高票當選澳門特區第六任行政長官候任人

中評社香港10月13日電／澳門特別行政區第六任行政長官選舉13日舉行，岑浩輝以394張有效票高票當選成為第六任行政長官候任人。



新華社報導，行政長官選舉的投票站設於中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體會議廳，整個選舉程序於上午10時開始，歷時約1小時35分。



澳門特區行政長官由一個具有廣泛代表性的選舉委員會選出，由中央人民政府任命，任期5年。選舉委員會委員共400名。根據澳門特區《行政長官選舉法》，須有全體選委的三分之二到場投票選舉方為有效，候選人得票數超過全體選委的半數即200票方可當選。



398名選舉委員會委員出席並參與當日投票。經過工作人員點票、唱票，選舉管理委員會成員和候選人代理人先後查閱選票，點票結果經總核算委員會進行總核算及確認後，行政長官選舉管理委員會主席宋敏莉宣佈，岑浩輝獲得394票，超過選委會全體委員的半數，當選為澳門特別行政區第六任行政長官候任人。全場響起熱烈掌聲。



岑浩輝當選後到場發表感言表示，根據基本法的規定，行政長官須要向中央人民政府負責，亦須要向澳門特區負責。他將堅定地承擔這個重大責任，忠誠履行自己的參選理念和政綱，以滿足市民對美好生活的期盼為施政最大追求，以全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針為基本遵循，以維護國家主權、安全和發展利益為最高原則，以加快推進經濟適度多元發展、更好融入和服務國家發展大局為使命願景。



岑浩輝表示，他將團結帶領社會各界及廣大市民，更好地發揮政府的引導作用，充分調動各方面的主動性、積極性及創造性，聽民意、匯民智、聚民力，推動社會經濟、文化、民生事業全面發展。他將為民、為澳、為國恪盡職守，竭誠奉獻，以法治為核心繼續守護社會公平正義，守護民心，不斷提升治理能力及管治水平，讓市民在不斷優化的公共服務體驗中擁有更多的幸福感，以求真務實的工作作風用心為民眾辦實事，不負廣大市民期望。



根據《行政長官選舉法》相關規定，選舉結果交由終審法院確認後，將會公布於《澳門特別行政區公報》。