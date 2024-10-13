新聞人物：澳門特區行政長官候任人岑浩輝

中評社香港10月13日電／岑浩輝13日在400人選委會的投票中以394票高票當選澳門特別行政區第六任行政長官候任人。



選舉結果宣佈後，熱烈的掌聲在選舉現場響起，這是對特區行政長官候任人岑浩輝的鼓舞和激勵，也體現了對澳門特別行政區未來發展的美好願景和深切期望。



新華社報導，岑浩輝出生於1962年，廣東中山縣東鳳（今廣東中山市東鳳鎮）東和平村人，北京大學法律系畢業，於1986年移居澳門。1995年，他成為首批法院司法參事之一，同時在法院及檢察院工作；1997年任澳門普通管轄法院法官，後被選為澳門司法委員會委員；1999年12月20日，獲行政長官任命為澳門特別行政區終審法院院長。



1999年12月20日，中國政府恢復對澳門行使主權。在37歲的澳門特區終審法院院長岑浩輝領誓下，23位特區各級法院法官分別使用中文普通話和葡萄牙語宣誓就職。



到2024年8月，岑浩輝擔任終審法院院長長達近25年，同期還擔任法官委員會主席、推薦法官的獨立委員會委員、區際司法協助及國際司法互助工作小組成員、澳門基本法推廣協會名譽會長。他以滿腔熱忱投身於司法領域，始終堅守法治核心價值，守護澳門良好法治聲譽，積極回應廣大市民對公平正義的期盼。



岑浩輝對澳門社會有著深厚的感情。他表示，他在澳門成家，子女及孫兒亦在澳門出生，三代都在澳門，很多澳門人都認同他是一個“老澳門人”。



“澳門特區終審法院和整個司法體系在實踐‘一國兩制’、‘澳人治澳’、高度自治的過程中，扮演了‘穩定器’和‘壓艙石’的重要作用。”2019年在澳門回歸祖國20周年之際，時任澳門特區終審法院院長岑浩輝總結道。



今年8月，為了參選澳門特區第六任行政長官，岑浩輝辭去終審法院院長、終審法院法官及澳門特別行政區推薦法官的獨立委員會委員職務。8月28日，岑浩輝舉行新聞發佈會宣佈，正式參選澳門特別行政區第六任行政長官，並發表參選宣言。



談及參選的根本動力，岑浩輝說，源於全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的時代召喚；源於新時代新征程守護澳門長期繁榮穩定，展現澳門新擔當新作為的強烈使命；源於共創澳門美好明天，讓廣大市民過上更美好生活的初心願望。



9月28日，岑浩輝在澳門特區第六任行政長官選舉候選人政綱宣講及答問大會上，發表了題為《奮發同行，持正革新》的參選政綱，提出五大施政構想：提升公共治理能力和管治水平；加快推動經濟適度多元發展；更好融入和服務國家發展大局；完善教育科技人才體制機制；大力保障和改善民生。



岑浩輝當選後到場發表感言表示，根據基本法的規定，行政長官須要向中央人民政府負責，亦須要向澳門特區負責。他將堅定地承擔這個重大責任，忠誠履行自己的參選理念和政綱，以滿足市民對美好生活的期盼為施政最大追求，以全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針為基本遵循，以維護國家主權、安全和發展利益為最高原則，以加快推進經濟適度多元發展、更好融入和服務國家發展大局為使命願景。