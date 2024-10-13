港澳辦：凝心聚力奮發革新創造澳門更美好未來

中評社香港10月13日電／國務院港澳事務辦公室13日發表題為《凝心聚力 奮發革新 創造澳門更加美好的未來》的文章指出，今天，澳門特別行政區第六任行政長官選舉順利舉行，岑浩輝高票當選，我們對此表示祝賀。在澳門回歸祖國25周年之際，這場重要選舉的圓滿成功，充分體現澳門社會對“一國兩制”的衷心擁護，對特別行政區成立25年來發展道路和成就的堅定自信，也充分反映澳門社會對岑浩輝品格、理念、能力和作風的廣泛認同，對澳門在新一任行政長官帶領下邁上新台階實現新發展的殷切期望。選舉的過程及結果進一步推動澳門社會凝聚“奮發同行”的共識、匯聚“持正革新”的合力，對於全面落實“愛國者治澳”原則，不斷把具有澳門特色的“一國兩制”成功實踐推向前進，具有重要意義。



文章指出，岑浩輝於8月28日宣佈參選以來，積極展開競選活動，與社會各界深入互動交流。澳門媒體高度關注，對選舉活動作出密集報導和大量評論。廣大市民反響熱烈，積極參與選舉活動，踴躍表達意見建議。從中我們可以清楚看到，澳門社會對岑浩輝的認同、支持和希望主要集中在六個方面：



一是愛國愛澳、堅定熱誠。人們注意到，岑浩輝長期擔任公職服務澳門，特別是在澳門回歸後擔任特別行政區終審法院院長近25年，為“一國兩制”方針和澳門基本法準確實施，為澳門特別行政區司法機關建設和法治社會建設作出重要貢獻。許多人士指出，岑浩輝“深耕澳門數十載”，是對澳門非常瞭解的“老澳門人”，贏得了澳門居民的普遍尊重和信任。在參選宣言中，岑浩輝深情表示，其參選的根本動力“源於全面準確、堅定不移貫徹‘一國兩制’方針，推進強國建設、民族復興偉業的時代召喚；源於新時代新征程守護澳門長期繁榮穩定，展現澳門新擔當新作為的強烈使命；源於共創澳門美好明天，讓廣大市民過上更好生活的初心願望”。為了向全社會深入宣介參選理念並廣泛收集民意訴求，他和競選團隊在40多天時間里舉辦了100多場競選活動。澳門社會紛紛讚揚其無論是在司法崗位還是競選行政長官，都以實際行動為澳門為國家盡心竭力、辛勤付出，充分彰顯對澳門對國家的深厚感情和責任擔當。



二是善於團結、群策群力。人們注意到，岑浩輝始終把團結擺在突出位置，一再表示要凝聚全社會共識、團結各方面力量、齊心協力促發展、攜手共進創繁榮，並明確提出要健全公眾、專家學者和愛國愛澳社團意見表達機制，充分聽取各界別、各行業和各階層市民意見建議，進一步完善政策的醞釀、決策、制定、實施等程序。在參選過程中，他積極“走出去”“請進來”，全覆蓋接觸社會各方面，從選委會委員到基層社區民眾，從傳統行業商會到創科企業、中小企業，從教育、科技、文化、衞生、體育組織到青年、婦女社團，從智庫研究機構到慈善、環保團體，從同鄉、宗親、華僑社團到土生葡人社群和外國商會，都認真聽取意見、深入進行溝通。許多評論指出，岑浩輝顯示出團結全社會的意願，將建立起政府與市民之間的有效溝通橋梁，帶領整個社會共同推動澳門各項事業的發展。



三是聚焦發展、求真務實。人們注意到，發展是岑浩輝參選活動的核心主題。在參選政綱中，他鮮明提出“法治澳門”“活力澳門”“文化澳門”“幸福澳門”的四大願景，並系統提出涵蓋公共治理、經濟發展、人才培育、民生改善和融入國家發展大局等各個重點領域的施政構想。他特別強調，經濟適度多元發展事關澳門長期繁榮穩定和市民切身利益，是一道非常緊迫、必須答好的必答題。圍繞這一道必答題，他在與社會各界的互動交流中，積極引導大家不斷深化認識，明確努力方向和工作重點，並研究提出一系列可行的政策思路和舉措考慮。澳門社會包括博彩企業和金融、貿易等各行業人士對此給予高度評價，認為岑浩輝對推動澳門發展的理念清晰，直面困難挑戰，統籌當下和長遠，積極對接國家發展戰略，充分展現加快澳門經濟社會高質量發展的決心和信心。